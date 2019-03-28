Невідомі зламали кабінет секретаря селищної ради, після відставки мера Затоки

Про це повідомила депутат Наталія Вернигора.

Поки жителі курортного селища Затока намагаються зупинити забудову пляжів у селищній раді починається новий виток боротьби за владу — вночі невідомі зламали кабінет секретаря зборів і влаштували там погром.

«Сьогодні вночі після сесії, на якій депутати одноголосно висловили недовіру меру Затоки Звягінцева, кабінет секретаря було скоєно незаконне проникнення зі зломом. Зловмисники, швидше за все, шукали рішення вчорашньої сесії, щоб не дати приступити до роботи секретаря Бокію В’ячеславу», — говорить вона.

Вчора, за словами депутата, відбулася позачергова сесія селищної ради, на якій десять депутатів проголосували за те, щоб висловити недовіру меру Василеві Звягінцева і відправити його у відставку. Звягінцев звинувачується у великій земельній афері, і його справа досі слухається в судах.