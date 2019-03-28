Кадиров звернувся до влаштувала смертельне ДТП у Москві чеченцю

Глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від винуватця ДТП на Можайськом шосе в Москві, який зник з місця аварії, з’явитися в поліцію і «не ганьбити свій рід». Про це він написав на своїй сторінці «ВКонтакте».

За його словами, він закликав поліцію Чечні вжити «вичерпних заходів» для затримання перебував за кермом автомобіля Мусліма Джамбекова на території Чечні. «Дане питання у мене на особливому контролі», — заявив Кадиров.

При цьому Кадиров підкреслив, що він і всі жителі республіки засуджують вчинок зник з місця ДТП водія. «Якщо ти дійсно чеченець, чоловік, мусульманин, потрібно відповідати за скоєне, а не ганьбити народ і свій рід», — звернувся до водія Кадиров.

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Глава Чечні допустив, що за кермом міг перебувати інша людина. Якщо це так, то потрібно не намагатися відвести його від відповідальності», – сказав Кадиров.

ДТП на Можайськом шосе в Москві сталася увечері 24 березня; зіткнулися Mercedes Gelandevagen і «Нива». Знаходилися в «Ниві» жінка і дитина загинули, а водій цього автомобіля був госпіталізований. У свою чергу водій Mercedes зник з місця аварії.



лава Чечні підкреслив, що він, як і всі жителі республіки, рішуче засуджує вчинок зник з місця ДТП чоловіка.

“Якщо ти дійсно чеченець, чоловік, мусульманин, потрібно відповідати за скоєне, а не ганьбити народ і свій рід. Якщо ж за кермом знаходився інший чоловік і ти намагаєшся відвести його від відповідальності, нічого з цього не вийде!” — додав він.

Кадиров підкреслив, що якщо винуватець ДТП не здасться поліції, то його не пробачить народ і він стане ізгоєм у суспільстві. За його словами, це буде покаранням за негідну поведінку.

Глава Чечні пообіцяв продовжувати пошуки втікача, “якщо навіть не будуть шукати правоохоронні органи”.

“Сховатися ти не зможеш. З 25 березня минуло кілька днів! Хоча б тепер отямся і негайно явися в поліцію або повідом про місце перебування! При цьому висловлюю глибокі співчуття родині загиблих”, — уклав він.

Двадцять четвертого березня ввечері на Можайськом шосе в Москві відбулося ДТП за участю Mercedes Gelandevagen і “Ниви”. В результаті жінка і дитина, які перебували в салоні “Ниви”, померли, який перебував за кермом чоловік був госпіталізований. Mercedes водій зник з місця аварії. Раніше повідомлялося, що власник елітного автомобіля — боєць ММА Абдул-Рахман Дудаєв з Чечні, а за кермом іномарки перебував один Дудаєва, судимий за розбій Муслім Джамбеков. Пізніше Дудаєв пояснив журналістам, що продав машину рік тому.