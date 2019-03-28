У Мадриді заборонили цирк з дикими тваринами

Заборона винесений з ініціативи чинного керівника міста Мануэлы Кармены.
Текст поправок до муніципального постановою про захист тварин містить у тому числі заборона на цирки.
В Іспанії 9 з 17 регіонів, серед яких такі великі як Каталонія, Валенсія, Арагон, вже відмовилися від цирків з тваринами.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
Прапор
Герб
Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Кабмін заборонив використовувати диких тварин в українських цирках.
За матеріалами ZN
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