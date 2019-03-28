Станіслав Речинський: “Бенін цинізм ховає весь цей наш зажившийся совок”

Першу серію “Слуги народу” я подивився пару місяців тому. Так само як і перший уривок з “Вечірнього кварталу”. І не зайшло.

Особливо коли з’явився батько Голодородько, ну чистий петросян, а не актор, стало нудно. А сьогодні подивився свіжу серію. І офігів.

Спочатку офігів від того, як мочать Тимошенко. І навіть якісь конспірологічні теорії стали виникати. Хоча потім в лисому чуваке-президента побачив теж такі архетипные риси нашої влади. Тошные, лицемірні, похмурі. Вбила карта на стіні. Сам про це думав.

Але за що потрібно поставити пам’ятник творцем цього фільму – це за жорстке розтин найбільш омерзительной риси всього нашого політикуму – за висміювання всього цього брехливого пафосу, що пахне нафталіном. Бл..дь, ну реально, всі наші політики кажуть пафосно і брехливо. Їм не віриш, бо вже нудить від цього пафосу, совкового, тупого, розрахованого на ідіотів. Від петькиного тупого і пафосного вихваляння, від юлькиной пафосною брехливої сострадательности зі сльозою в голосі, від такої ж херні у всіх нижче знаходяться примірників. І “Слуга народу” розкрив це, Беня над цим цинічно познущався.

Не вірю я в самостійність Зеленського, так і сценаристів фільму і кампанії. І це – круто. Це ховає всю цю бля…кую нашу еліту з їх совково-комсюковской манерою пафосно брехати. Мені більше подобається бенін цинізм, гострий, як скальпель. Він ховає весь цей наш зажившийся совок. Він робить соромом пафос. І це – велика справа.

Ну і те, що так багато людей бризкає слиною проти Зеленського – для мене цього аргумент, щоб проголосувати за нього. Не по приколу. А від нудоти пафосного брехливого одноманітності нашої еліти. Якщо Беня поховає її – нехай благословить його Аллах. Хоча б з естетичних міркувань. Вже реально набрид весь цей ваш пафосний стиль. Ти риєш, старий кріт!

Станіслав Речинський