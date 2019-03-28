Під час виборів у Чорному морі буде знаходитися ударний склад кораблів НАТО

Під час проведення виборів президента України та підведення підсумків голосування у Чорному морі будуть знаходитися майже повний ударний склад 2-ї Середземноморської групи фрегатів НАТО.

Про це повідомляє в Facebook глава наглядової ради «Майдану закордонних справ» Андрій Клименко з посиланням на інформацію моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» і редакції BlackSeaNews.net.

За його словами, у Чорному морі буде знаходиться флагманський корабель SNMG2 — ракетний фрегат Королівських ВМС Нідерландів = HNLMS Evertsen (F-805); фрегат Королівських ВМС Канади = HMCS «Toronto» (FFH 333); фрегат ВМС Іспанії = ESPS «Santa Maria» (F-81) — це ліцензійний фрегат американського типу «Oliver Hazard Perry», побудований в Іспанії; фрегат ВМС Туреччини = TCG Gelibolu (F493) — колишній американський USS Reid (FFG-30) типу «Oliver Hazard Perry», переданий США; корабель комплексного постачання і штабний ВМС Франції = FS Var (А-608).

«Україна може значно спокійніше проводити вибори, тому що крім наших воїнів, на морі разом з ВМСУ буде страхувати натовська ескадра фрегатів. І це вперше. І це значить і про що говорить — перш за все про ризики та їх попередження. Фактично, є сигнал від Морського командування НАТО, як і від наших воїнів на фронті: «Голосуйте спокійно, ми прикриємо …», — розповів Клименко.

У 2014 році під час президентських виборів в Чорному морі знаходилися: великий розвідувальний корабель ВМС Франції (A759) «Dupuy de Lome» і ракетний крейсер 6-го флоту США (CG72) «Vella Gulf».