На Дніпропетровщині на хабарі затримали начальника міграційної служби

СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрила на хабарі начальника міграційної служби.

Як зазначається, керівник одного з райвідділів Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області вимагав $ 3 тис. від місцевої мешканки за сприяння у знятті арешту з нерухомого майна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. “За вказану суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення співробітником правоохоронного органу, який є уповноваженою особою на виконання функцій держави”, – зазначили правоохоронці. Посадовця затримали на робочому місці після одержання всієї суми хабара.

За фактом злочину відкрито кримінальну справу. На даний момент вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.