Аваков стурбований можливими спробами дестабілізації ситуації в Україні після оголошення результатів виборів

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив занепокоєння, що, якщо після оголошення результатів виборів президента розрив між кандидатами складає всього 1,5—2%, то проблема буде неконтрольованих вуличних акціях, а не в Нацдружинах.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Національного деминститута і Світового конгресу українців, повідомляє прес-служба МВС.

Так, глава МВС повідомив, що він стурбований можливими спробами дестабілізації ситуації в Україні після того, як будуть оприлюднені результати виборчої кампанії.

«Якщо припустити, що розрив між кандидатами буде 1,5—2%, що швидше за все і буде, то в найкращих «традиціях» українського суспільства, вони отримають усі ці факти будуть ними апелювати до суспільства», — заявив Арсен Аваков.

За його словами, дані обставини є проблемою, через яку можуть виникнути неконтрольовані вуличні акції.

«В цьому проблема, а не в Національних дружинах. Це мене по-справжньому турбує. Я бачу в цьому можливу подальшу дестабілізацію», — вважає керівник МВС.