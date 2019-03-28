«Розстріляти»: Порошенко на закритій зустрічі з блогерами розкритикував афери в «Укроборонпромі»

Президент Петро Порошенко, коментуючи корупцію в армії, заявив, що він страшенно злий на ситуацію в «Укроборонпромі«. Про це Порошенко сказав 26 березня під час зустрічі з блогерами в своєму передвиборчому штабі.

«Страшно злий на ситуацію в «Укроборонпромі». За заробітки на армії виправдовувати нікого не буду. Якщо говоримо, що купуємо комплектуючі для бронетехніки, які виробляються тільки в Росії, а хтось зміг поставити на 30 відсотків дешевше, того, хто продав дорожче, — розстріляти. Без жалю», — наводить видання слова Порошенка.

Нагадаємо, в лютому журналісти проекту «Наші гроші з Денісом Бігусом» опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський — син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Кугою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

Після виходу сюжету Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю.