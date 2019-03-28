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Майже 60% українців не вірять у чесні вибори – опитування

28.03.2019

59% українців вважають, що на виборах президента буде багато фальсифікацій.

У той же час, 31% громадян України впевнені, що вибори пройдуть чесно, свідчать результати соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 20 по 26 березня.

Решта учасників опитування не змогли відповісти на це питання.

За інформацією соціологів, у серпні 2018 року 70% українців вважали, що президентські вибори пройдуть нечесно. У відсутність масових фальсифікацій на виборах вірили ще менше – 17% громадян України.

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