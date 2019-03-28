Тимошенко: Янукович і Медведчук літали до Москви з дозволу Порошенко

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко заявила, що Юрій Бойко та Віктор Медведчук літали на переговори до Москви з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим з особистого дозволу Петра Порошенка.

«По-перше, як завжди, все переплутано. Не я їх підтримала, а перед виїздом скромно в якомусь контексті сказав Бойко, що він може з нами співпрацювати. Але я вважаю, що це була спланована провокація, ми не підтримуємо таких спілок. Таких спілок ніколи не буде. Ми за європейську україну, за Україну без кланів», — заявила вона в ефірі телеканалу 1+1.

Також вона заявила, що між Україною і Росією заборонено пряме авіасполучення і здійснювати прямі рейси можна тільки з дозволу президента.

«І більше того я скажу, що Бойко і Медведчук вилетіли в Російську Федерацію, прилетіли при закритому повітряному просторі. Не можна літати літаками, тільки з дозволу президента України. Президент України дозволив Медведчуку і Бойко вилетіти в Росію і дозволив повернутися з Росії в Україну. І тому робіть висновки. Все це провокація. Я відкидаю, і я переконана в тому, що Україна буде сильною європейською державою», — додала вона.