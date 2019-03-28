В Італії зіткнулися два потяги

Медичної допомоги потребують 70 осіб.

Залізнична катастрофа за участю двох поїздів сталася в Італії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що є постраждалі. На місці події працюють рятувальники, поліція, медики. Очевидці кажуть, що присутні кілька бригад швидкої допомоги, два медичні вертольоти, а також працюють більше ста лікарів.

За попередніми даними, один з поїздів поїхав на заборонений сигнал світлофора. Побачивши мчав йому назустріч залізничний склад, здійснив екстрене гальмування, але повністю загальмувати не встиг і врізався в поїзд.

Як повідомлялося раніше, в столиці Єгипту Каїрі поїзд на великій швидкості протаранив платформу.