«Він був гордістю всієї України»: в автокатастрофі загинув чемпіон світу з кікбоксингу Олександр Власенко

Увечері 27 березня в Шевченківському районі Запоріжжя сталася аварія, яка забрала життя видатного спортсмена Олександра Власенка.

Автомобіль ЗАЗ-1103 «Славута», за кермом якого був Олександр, не розминувся з напівпричепом фури. Легковик тут же перетворилася на купу металобрухту. Водій загинув на місці. Нагадаємо, під Рівному в ДТП загинув відомий український армрестлер Андрій Пушкар.

— Це сталося на перехресті вулиць Ігоря Сікорського та Віктора Духовченко після семи годин вечора, — повідомила «ФАКТАМ» начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України Катерина Людвік. — Поки ми знаємо лише те, що водій фури здавав назад, щоб зробити розворот, і в цей момент вони зіткнулися. Водій «Славути» від отриманих травм помер, більше в машині нікого не було. Що стосується водія фури, то йому 19 років, він був тверезий. Остаточно обставини ДТП і винуватця встановить слідство. Допомогти в цьому можуть свідки. Ми просимо всіх, хто бачив цю аварію, подзвонити по телефону (095) 687-57-67.

Загиблим виявився 18-річний Олександр Власенко — студент Запорізького національного університету, досвідчений і титулований спортсмен, тренер з кікбоксингу.

— Про трагедії ми дізналися тільки вранці 28 березня, — сказав куратор Олександра, старший викладач факультету фізичного виховання Кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету Павло Пиптюк. — Сашко навчався на другому курсі, був дуже добрим, порядним, товариським, чуйним до чужої біди. Звичайно, це важкий удар не лише для його сім’ї, але і для нас, і для його друзів. Зараз ми, викладачі, та студентська рада организовываемся щоб проводити нашого Сашу в останній шлях.

— Це був видатний кікбоксер, гордість і надія не тільки нашого міста, але і всієї країни, — додає декан факультету фізичного виховання Запорізького національного університету Микола Маліков. — Він неодноразово привозив медалі і нагороди з чемпіонатів Європи та Кубків світу. Що примітно: їдучи на збори, він, звичайно, пропускав заняття і відставав. Але коли повертався, моментально все наздоганяв, здав всі іспити. Вчився добре. І головне: незважаючи на регалії, Саша був дуже скромним і доброзичливим хлопцем. Я це кажу не тому, що так належить говорити про померлого, а тому що це правда. Для нас всіх його смерть — величезна трагедія. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб підтримати його сім’ю і морально, і матеріально. Але Сашу цим, на жаль, не повернеш.

Похорон Олександра Власенко відбудуться 29 березня 2019 року.