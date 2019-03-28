Коломойський спростував факт зустрічі в Ізраїлі з прокурором Куликом, який незаконно вручив підозри Гонтарєвої і Ложкіну

Побіжний олігарх Ігор Коломойський спростував факт зустрічі в Ізраїлі з прокурором Костянтином Куликом, який 28 березня незаконно оголосив підозра людям з оточення Порошенко — Ст. Гонтарєвої, Б. Ложкіну, А. Філатову.

Про це Коломойський заявив у коментарі Цензор.НЕМАЄ.

Він зазначив: «Я дійсно перебував в Ізраїлі 13-17 березня, проте ніяких зустрічей з прокурором Куликом у мене не було. Я взагалі не знайомий з цією людиною, і не перетинався з ним ніяк. Все, що він робить — це його особиста ініціатива».