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Митники аеропорту «Бориспіль» присвоїли конфіскований товар на 10 мільйонів гривень

28.03.2019

Під час огляду складів на території вантажного терміналу міжнародного аеропорту «Бориспіль» виявили нерозмитнених товарів на суму близько 10 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зокрема, співробітники прокуратури знайшли мобільні телефони, медичне обладнання, деталі для електронних сигарет, проте в товарно-супровідних документах зазначено, що це тільки аксесуари до мобільних телефонів.

Зараз перевіряється версія слідства про спробу переміщення працівниками митниці та суб’єктами господарювання товарів поза митного контролю або оформлення їх з мінімізацією митних платежів шляхом використання підроблених документів.

У кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, по завершенню яких буде прийнято рішення про притягнення винних осіб до відповідальності.

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