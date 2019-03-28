23-річна харків’янка не може довести своє українське громадянство

Щоб оформити паспорт, дівчина повинна була довести, що є громадянкою України.

23-річна харків’янка Пані Залевська не може ні подорожувати, ні офіційно працювати, ні проголосувати на виборах президента – адже у неї ніколи не було паспорта. Для його оформлення дівчині необхідно довести, що вона громадянка України. Але щоб зробити це…. потрібен паспорт.

ЗМІ дізналися, чи можна розірвати замкнене коло. Ганна Бровко розпитала юристів і міграційну службу.

“Ну от у мене є свідоцтво про народження на даний момент. І заліковка”, – показує Дайана. Вона народилася і завжди жила в Україні.

Ніколи не виїжджала за кордон. Її мати українка. Але з 16 років дівчина не може отримати паспорт. “Дуже багато обмежень. Наприклад, ось зараз я закінчила університет, провчилася, але мені не дають диплом. І я пересуватися не можу – навіть в той же Київ поїхати подорожувати теж не можу. Голосувати – так, те ж саме. Ні заміж вийти, ні бізнес відкрити, нічого, – скаржиться Пані Залевська. Дівчина розповідає: спочатку документ намагалася оформити мама. Однак отримала відмову.

З 18 років дівчина вже сама почала оббивати пороги міграційної служби. Але, каже, марно: її заяву на отримання паспорта навіть не розглядали. “Ми не дамо вам паспорт, тому що у вас немає паспорта”, – цитує Пані Залевська. Правозахисник Микола Соболь пояснює: щоб оформити паспорт, дівчина повинна була довести, що є громадянкою України.

Але отримати громадянство при відсутності документів неможливо. “Дайана Віталіївна – вона не належить до громадянства жодної з країн на планеті Земля. Є людина, яка має право на громадянство України, а їй просто відмовляють в отриманні цього громадянства. Безпідставно”, – говорить юрисконсульт Харківської правозахисної групи Микола Соболь. Міграційна служба, на думку Миколи, діє протиправно. Тому харків’янка подала позов до суду. Дайана звернулася до адміністративного суду, щоб зобов’язати міграційну службу розглянути її документи і прийняти рішення про громадянство. Але суддя не допустила на засідання через відсутність паспорта. У міграційній службі заявляють: дівчина не мала б проблем, якби сама звернулася вчасно – до 18 років. Пізніше – процедура ускладнюється. До того ж, Дайана не виконала усі умови.

“Дайана Віталіївна звернулася засобом поштового зв’язку та надала в головне управління пакет документів не повний, без будь-яких оригіналів і не особисто, як це визначено законом. Не той орган, який повинен був приймати документи, не за фактичним місцем проживання”, – пояснює начальник відділу юридичного забезпечення Державної міграційної служби в Харківській області Леся Коваленко. Леся Коваленко каже: зараз харків’янка насамперед повинна довести, що вона особа без громадянства. Але вже рік як таке посвідчення в Україні не видає жодний державний орган. Старий закон скасували, а новий – ще на розгляді у Верховній Раді. Пані Залевська сподівається, що справа все ж вдасться вирішити в суді. Наступне засідання 5 квітня.