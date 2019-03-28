У Києві затримали шахрая, який за підробленими документами продав квартиру пенсіонерки

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який, за підробленими документами продав квартиру 84-річної киянки.

Про це повідомляється на сторінці столичної прокуратури в соцмережі. Уточнюється, що літня жінка звернулася в правоохоронні органи і повідомила, що невідомий від її імені незаконно продав належну їй квартиру по вулиці Лариси Руденко в Києві і привласнив кошти від продажу в розмірі понад 600 тисяч гривень.

В ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 49-річний мешканець Київської області, який залучив до шахрайською схемою жінку, зовні схожу на потерпілу. Разом із спільницею зловмисник, використовуючи підроблений паспорт з вклеєною фотографії, отримав в реєстраційних органах правовстановлюючі документи на квартиру пенсіонерки, після чого здійснив продаж житла іншим особам”, – йдеться в повідомленні.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) і ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (пособництво в підробленні та використанні завідомо підробленого документа) КК України. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зараз він перебуває під вартою. З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру потерпілої накладено арешт. У рамках досудового розслідування також встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.