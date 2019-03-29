Харчові добавки в чіпсах та сухариках: Супрун розвінчала популярний міф

Уляна Супрун розповіла українцям, яку харчову добавку додають чіпси, і чого варто побоюватися насправді.

Черговий випуск корисних порад на своїй сторінці в Facebook в. о. міністра охорони здоров’я присвятила глутамату натрію — поширеною харчовій добавці, також відомої як E621 («підсилювач смаку»).

За словами Супрун, це не найкорисніша добавка, але і шкоди від неї часто перебільшують.

Вона пояснила, що глутамат натрію — це мононатриевая сіль глутамінової кислоти. Вона зустрічається в чіпсах, сухариках, вермішелі швидкого приготування, китайської їжі, соєвому соусі, бульйонних кубиках і т. д. Саме глутамат підсилює смак і запах цих продуктів, а також робить їх більш «апетитними», викликаючи бажання їх з’їсти.

«Численні дослідження показали, що від глутамату натрію дійсно може стати погано, але тільки чутливим до нього людям. В цілому він безпечний в досить великих кількостях, адже ми самі виробляємо глутамінову кислоту», — зазначила Супрун.

Глава МОЗ нагадала, що глутамінова кислота є одним з найпоширеніших нейромедіаторів, і мозок сам утворює її в достатній кількості.

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Суспільство

Втім, уточнила Супрун, надмірне споживання глутамату натрію може завдати шкоди здоров’ю.

По-перше, він входить до складу так званої «сміттєвої їжі»: чіпсів, сухариків, розчинних супів.

«Така їжа малопоживних, не містить клітковини, вітамінів або необхідних нам корисних речовин. Все, що ми з нею отримуємо — калорії і інтенсивний смак, який викликає бажання їсти цю їжу ще і ще», — попередила вона.

По-друге, глутамат натрію в їжі — вільний глутамат, не зв’язаний з білками. Він швидше проникає в кров, тому його концентрація різко зростає. А от природний глутамат, який міститься в помідорах, грибах або курячому м’ясі, пов’язаний з білками. Тому він надходить у кров поступово, без різкого зростання.

І третя небезпека, за словами Супрун — це вміст натрію. Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця і судин.

За останніми даними, щорічне споживання глутамату натрію на планеті досягла 200 000 тонн. Раніше добавка виготовлялася з клейковини пшениці. Зараз у промисловому виробництві глутамат натрію видобувається в основному методом бактеріального бродіння. Вихідною сировиною є крохмаль, цукрова буряк, цукровий очерет або патока.

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