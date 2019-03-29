Українцям розповіли, що не можна робити перед тренуванням: п’ять простих правил

Щоб не потрапити в лікарню з тяжкими наслідками після тренування, дотримуйся певних правил.

Все, що робити під час тренування тобі порадить тренер. А ось що заборонено робити перед тренуванням, щоб вона пройшла комфортно та успішно, у своєму матеріалі розповідає POLITEKA.

Пити багато води

Якщо не встиг до тренування випити необхідну норму рідини, не поспішай надолужити брак! Інакше ризикуєш потрапити прямо з залу в лікарню. Нирки здатні «переробити» 1 літр води в годину. Якщо ж кількість рідини перевищує норму, є ризик отримати напад гіпонатріємії. Це порушення водного балансу в організмі. Простіше — надлишок зайвої води, при якому концентрація іонів натрію в плазмі крові критична. Ознаки гіпонатріємії — сонливість, запаморочення, судоми, нудота і навіть втрата свідомості. У важких випадках — кома і смерть.

Якщо кількість рідини перевищує норму, є ризик отримати напад гіпонатріємії

Забудь про статичної розтяжці

Це коли ти залишаєшся в тій чи іншій позі на 15-60 секунд. Лікарі кажуть, що це самий ефективний вид розтяжки. Але досліди говорять про інше. Учасники експерименту, які використовували статистичну розтяжку до або під час силових тренувань, показували на 8% менше сили і на 23% менше рівноваги і стійкості. Якщо хочеш розігрітися перед тренуванням — вибирай динамічну розтяжку. Вона виконується шляхом легкого напруги в м’язах, а потім плавно переходить в інший рух.

Не переїдай

Звичайно, поповнити запаси енергії необхідно. Але якщо твоє завдання наростити м’язи і набрати масу — їж за 3-4 години до походу в зал. Якщо ж навпаки — мета схуднути, то краще утримайся від їжі. Вченими доведено, що прийом їжі за 4 години до тренування покращує обмін речовин. Досліди підтвердили, що ситі спортсмени мають більш високий RMR — рівень метаболізму, ніж ті, хто тренувався на голодний шлунок. Завдяки підвищеному рівню метаболізму — обміну речовин, учасники експерименту після тренування їли більше білка, необхідного для відновлення м’язів.

Їж за 3-4 години до походу в зал

Не відмовляй собі в каву

Чашка кави за 20-30 хвилин до тренування буде корисною під час тренування! Дослідники з’ясували, що кофеїн збільшує витривалість організму на 11%, на 3-10% покращується рівень метаболізму і до 10% збільшує рівень спалювання жиру. У дослідженнях брали участь люди, які не вживають каву регулярно. Ті з учасників, які щодня випивали 2 чашки кави і тренувалися, скидали до 2,5 кг ваги в місяць.

Безсонні ночі

Недосипання зменшує швидкість спалювання жирів. Вчені зібрали контрольну групу учасників і посадили на дієту для спалювання жиру, згідно з якою вони контролювали з’їдені калорії. Ті, хто мав хороший і достатній сон більше 5 годин — втрачали більшу кількість жирової маси.

Раніше повідомлялося, що фітнес-експерт Ганна Білоус назвала кращі вправи для бадьорого ранку. Ці ефективні вправи вранці не займуть багато часу, але принесуть масу користі:

10-хвилинна розминка. Прості вправи (потягнутися; покрутити головою/руками/плечима; покрокувати на місці; зробити нахили, присідання, «кішечку») — обов’язкові для всіх, щоб зарядитися енергією та включити організм на цілий день.

Meizu готується до презентації флагманського смартфона: що відомо про новинку

Технології

Стречінг або йога. Така спокійна тренування підійде всім, хто не любить вранці поспіх і різких рухів. А якщо вдасться позайматися на природі і з красивим видом — спокій і енергія на весь день практично забезпечені.

Танці. Улюблена музика не залишить байдужими навіть самих сонних. Залишається вибрати напрям: латина, схід, хіп-хоп, тверк…. А що ви надаєте перевагу?

Силова тренування. Завжди виграшний варіант. Тут і сила, і енергія і бонусом прекрасний зовнішній вигляд. Досить займатися півгодини 3 рази в тиждень. А в інші дні ви зможете поспати трохи довше.

Біг. Неймовірно простий і доступний спосіб отримати заряд бадьорості вранці. Темп, відстань і маршрут вибирайте самі. А якщо не можете бігати, починайте з пішої прогулянки у швидкому темпі.

Нагадаємо, що вчені розповіли про хитрощі, які зроблять тренування ефективніше.

Раніше Hyser повідомляв, що експерти назвали міфи про здоровий спосіб життя, які можуть нашкодити.

Також Hyser писав про три головних правила здорового харчування.