«Категорично не можна обирати»: Вакарчук допустив фатальну помилку, в чому провалився лідер «Океану Ельзи»

Відомий український музикант Святослав Вакарчук, який збирався балотуватися в президенти і згодом передумав, — це приклад політично слабкою фігури.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

«Вакарчук ідеально довів нам, що таке несвоєчасність, особиста боягузтво і банальне жіноче манірність. Поки Вакарчук стомлював всіх своїми нудними стогонами, простір зайняли яскраві перформанси інших. І поїзд пішов…», — Подоляк написав у своєму Facebook.

Критикуючи співака, він назвав його «ледачим хлопцем» з «феноменом затяжного нарцисизму».

«Сам по собі Вакарчук надто слабкий, нерішучий і зовсім не тримає удар. Будь-який удар. Навіть найменший негативний чих в його бік блискавично відправляє цього «крутого хлопця» в довгу депресію», — зазначив Подоляк.

У той же час, політтехнолог вважає лідера «Океану Ельзи» занадто пафосним.

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«А цей пафос — останнє, що нам сьогодні потрібно. Його ж сумбурні публічні виступи жіночого типу (умовте мене!) лише підкреслюють, що він абсолютно не адекватно оцінює себе. Множимо це на фатальне нерозуміння принципів управління і на відсутність реальної команди — отримуємо саме непотрібне, що можна отримати», — додав він.

На його думку, Вакарчук — «символ того, що категорично не можна обирати».

«Ні за яких обставин. Тому що це кульмінація марності. Такий собі шоу-варіант Ющенка та Петра Олексійовича, помножений на запійний апломб. Я безумовний прихильник оновлення через вибори. Будь-вибір зараз — це, безперечно, прогресивний крок. Але Вакарчук…», — з сарказмом резюмував експерт.

До речі, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», близько 20% українців хотіли б бачити Святослава Вакарчука в числі кандидатів в президенти. 64% респондентів відповіли на це питання негативно.

У той же час, сам Вакарчук виступив із закликом голосувати на виборах президента-2019 «не по приколу».

«Ми з вами повинні виконати наш громадянський обов’язок: проголосувати на виборах президента України. Відмовившись від балотування на вищий пост в державі, я не відмовляюся від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюся стояти в стороні. Я не маю права мовчати», — заявив музикант.

Він підкреслив, що майбутнє і доля країни в руках самих українців. «Голосуємо відповідально! Голосуємо не «по приколу»! Давайте не вбивати мрію», — запропонував Вакарчук.

До цього лозунгу приєднався і український письменник Сергій Жадан.

Нагадаємо, відома журналістка Яніна Соколова теж підтримала флешмоб Вакарчука.

Як повідомляв Hyser, Вакарчук раптово накинувся на Зеленського.

Також Hyser писав, що відомий публіцист розкрив секрет несподіваної популярності Зеленського, порівнявши його з «Богом з машини».