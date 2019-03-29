Xiaomi випустила розумний стіл: мрія геймерів

Стіл Xiaomi по натисненню кнопки може змінювати висоту для комфортної роботи.

Це підходить для роботи сидячи, а також стоячи. Про це пише gagadget.

Партнерський продукт бренду Loctek орієнтований на кіберспортсменів. Стіл оснащений електроприводом, який піднімає і опускає робочу поверхню зі швидкістю 2.5 сантиметра в секунду. Процесом керує інтелектуальний чіп, хоча якихось «розумних» функцій тут немає.

На панелі керування можна кожен раз підлаштовувати висоту, або зберегти три основних положення і перемикатися між ними. Ніжки зроблені з міцної вуглецевої сталі. Конструкція розрахована на навантаження до 70 кг.

Висота стола регулюється в діапазоні від 71 до 112 сантиметрів, стільниця з розмірами 690×1396 см має текстуру вуглецевого волокна. На китайському ринку стіл можна замовити за 1799 юанів або майже $270. Xiaomi надала свою майданчик, але не брала участі у створенні продукту. В асортименті Loctek крім столів є кронштейни для мультимоніторних конфігурацій.

У 2018 році Україна потрапила в ТОП-50 країн за доходами індустрії відеоігор. Це дуже прибуткова індустрія. Наші розробники також взяли участь у написанні іграшок для сотень мільйонів користувачів по всьому світу, що не може не радувати.

За минулий рік українці витратили на відеоігри близько $161 млн. Це забезпечило нашій країні 49 місце в переліку держав з найвищими доходами від ігрової індустрії. Нам, звичайно, далеко до першого місця, яке очікувано зайняв Китай (850 млн інтернет-користувачів і обсяг ринку $34,4 млрд). Однак, ігри мають для них трохи інший характер. Приміром, нечесного гравця можуть відправити у в’язницю.

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Технології

Нагадаємо, що ігрове підрозділ Microsoft запустив голосування Xbox Ideas, в якому гравці вибирають кращі ідеї і пропонують власні. Задумка, яка набрала більшу кількість голосів, відправиться прямо у вуха розробникам, які вже будуть працювати над її втіленням.

Нагадаємо, що названі кращі комп’ютерні ігри 2018 року.

Раніше Hyser повідомив, що в мережі з’явилося рекламне відео «Гри престолів».

Також Hyser писав, що опублікований список найбільш очікуваних ігор 2019 року.