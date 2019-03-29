«Дуже недешева справа»: Порошенко не стримався і похвалився, що витратив на вибори більше Зеленського

Володимир Зеленський озвучив вартість своєї виборчої кампанії, і Петро Порошенко не зміг змовчати.

«Можу відверто сказати, що виборча президентська кампанія — це дуже недешева справа. Хто каже, що для цього достатньо 50-70 мільйонів гривень, — це неправда, якщо це повномасштабно розгорнута кампанія. Це нечесно по відношенню до виборців», — цитує слова глави держави Politeka.

На питання про те, яку суму витратив він особисто, Порошенко відповів: «Я витратив більше».

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Конкретних цифр він не назвав. Однак, за даними руху «Чесно», з 8 лютого по 18 березня Порошенко перерахував у свій виборчий фонд майже півмільярда — 415 мільйонів гривень. Згідно з оприлюдненою інформацією, президент фінансував свою кампанію самостійно.

Раніше суперник Порошенко, лідер передвиборних рейтинг Володимир Зеленський заявив, що його виборча кампанія обійшлася в 70 мільйонів гривень. За словами шоумена, гроші вкладав він сам, його друзі та компаньйони по Студії «Квартал 95».

За інформацією того ж «Чесно», в гривневому еквіваленті передвиборні витрати Петра Порошенка є рекордними в історії виборів президента України. Але в перерахунку на долари він витратив менше $15,4 млн, тоді як екс-президент Віктор Янукович у 2010 році витратив понад $40 млн, а Юлія Тимошенко — $36 млн.

Більшу частину грошей з фондів кандидати витрачають на агітацію, насамперед на рекламу в ЗМІ.

Перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня. За даними останнього опитування соціологічної групи Рейтинг (проводилося 22-27 березня), Зеленський залишається лідером гонки з великим відривом, його підтримують 26,6% респондентів визначилися. Другу позицію ділять Порошенко і Тимошенко: за них збираються голосувати за 17%.

Якщо в першому турі ніхто з кандидатів не набере більше 50% + 1 голос, другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Опитування показали, що майже 41% українців вважають, що в другий тур пройде Зеленський, 38% — Тимошенко, 37% — Порошенко.

Платникам податків ці вибори обійдуться в 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень. Саме таку суму затвердила Центральна виборча комісія в своїй кошторисі витрат.

Нагадаємо, Порошенко вже приготувався до програшу і зробив дивну заяву про план «П».

Як повідомляв Hyser, астрологи спрогнозували на виборах «результат, який здивує».

Також Hyser писав про шанси кожного з фаворитів перегонів і долю Порошенко після виборів.