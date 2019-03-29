Напад на поїзди у Німеччині затримали двох підозрюваних

Правоохоронці затримали в аеропорту Праги підозрюваних у приналежності до терористичної організації



Повідомляється, що правоохоронці затримали в аеропорту Праги двох підозрюваних у приналежності до терористичної організації разом з чоловіком, затриманим за напади на швидкісні потяги в Німеччині.

За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над коліями поблизу населеного пункту Аллерсберг в Баварії на швидкісній залізничній трасі Нюрнберг-Мюнхен. В результаті зіткнення поїзда ICE з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув лише підозрілий звук, але продовжив рух поїзда, оскільки несправностей не виявив. На вокзалі в Мюнхені потім були встановлені незначні пошкодження складу.