Законопроект про пенсійну реформу допрацювали: українці зможуть самі накопичувати на пенсії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України завершила розробку проекту Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», який запроваджує в Україні пенсійну систему 2-го рівня, на виконання доручення Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в повідомленні НКЦБФР.

Законопроект погоджений міністерствами і відомствами.

Очікується, що після затвердження на засіданні уряду він буде переданий на розгляд Верховної Ради як урядовий.

Законопроект доповнює нині існуючу солідарну пенсійну систему нової, накопичувальної, в якій кожен працюючий громадянин буде здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок.

Після досягнення пенсійного віку, він зможе отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків.

У разі передчасної смерті власника рахунку гроші можуть бути в повному обсязі успадковані її нащадками.

Законопроект передбачає, що управляти пенсійними коштами будуть професійні компанії з управління активами, які будуть проходити відбір (авторизацію) на прозорих і конкурентних засадах на відповідність найвищим професійним та етичним галузевим стандартам.

Документ обумовлює незалежний від уряду статус керуючих пенсійними коштами.

Законопроект надає громадянину право вільного вибору авторизованого недержавного пенсійного фонду або компанії з управління активами, в яких він буде формувати свої пенсійні накопичення.

Законопроект містить суворі вимоги до механізмів інвестування грошей власників пенсійних рахунків, тобто виключно в диверсифіковані і найбільш надійні фінансові інструменти, а також зумовлює зберігання активів у надійних банківських установах.

Окрім цього, у ньому передбачені різноманітні заходи для запобігання потенційної корупції і зловживань.

Законопроект підготовлений НКЦПФР за сприяння World Bank, EBRD, USAID.