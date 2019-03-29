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Європарламент визнав Гуайдо президентом Венесуели

29.03.2019

Европарламент признал Гуайдо президентом ВенесуэлыДепутати Європарламенту закликали країни-члени ЄС, які ще не визнали Гуайдо, зробити це негайно.
“Європарламент підтвердив своє визнання Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели і висловив свою повну підтримку його плану, зокрема, формування національного перехідного уряду і проведення дострокових президентських виборів”, – йдеться у зверненні Європарламенту.

Депутати закликають країни-члени ЄС, які ще не визнали Гуайдо, зробити це негайно.

Тим часом уряд Венесуели заборонило Гайдо обіймати посаду на держслужбі протягом 15 років.

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