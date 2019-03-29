Лукашенко вляпався в халепу після візиту в корівник: «Ти подивися на цю скотину! Вона вся про**анная»

Користувачі мережі активно обговорюють візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в молочно-товарний комплекс.

Він був обурений умовами, в яких утримують корів. Про це пишуть Акценти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в молочно-товарний комплекс «Слижи» з перевіркою гнівно висловився щодо утримання тварин.

Подивися на цю скотину! pic.twitter.com/YuO4rit00g

— Чай з варэннем (@belteanews) March 26, 2019

«Корови ж паскудять один на одного, стоять одна на одній. Тут повинна стояти людина і постійно чистити. А ви мене переконуєте, що це нормально! Ти подивися на цю скотину! Вона ж вся обосранн*я. Щоб ввечері у мене на столі лежав список всіх, хто супроводжував мене під час відвідування ферми», — так Лукашенко пообіцяв звільнити всіх причетних до цього.

Користувачі мережі відразу ж почали активно коментувати таке висловлювання президента Білорусі.

«Нормальна ситуація. Худобу доводити не можна, а народ і країну доводити можна!» «А це Санек результат твого 25-річного правління», «Обосра*ва корова, як уособлення економіки, і особливо сільського господарства всієї країни», «великий людина, всю біль світу бере на себе», «джентльмени, здається це була комедія», «Та вже, хоч на цитати розбирай, суцільне пишність. Справжня мова керівника народу. Я звичайно все розумію, але особливих змін це не дасть», — так в коментарях відреагували користувачі мережі на вискакування Лукашенко.

Нагадаємо про ще один курйозний інцидент з президентом Білорусі. Олександр Лукашенко вирішив похвалитися знанням історії пострадянських країн, але потрапив в неприємний конфуз. Він зазначив, нібито Зурабішвілі стала першою жінкою на цій посаді в історії всіх пострадянських держав.

Ось тільки президент Білорусі не знає, що Зурабішвілі – далеко не перша жінка на посаді президента в країнах колишнього Радянського союзу. Лукашенко, мабуть, зовсім забув про досвід країн Балтії. Так, у Латвії ще в 1999 році вперше обрали главою республіки жінку — Вайру Віке-Фрейберга, повторивши потім свій вибір у 2003 році. З 2009 року Литву також очолює жінка-президент Даля Грібаускайте. Не відстає від сусідів і Естонія, там у 2016 році на пост президента вибрали Керсті Кальюланд.

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Останнім часом з’являється безліч повідомлень про плани Кремля приєднати Білорусь і створити так зване Союзну державу. Втім, поки у президента Білорусі Олександра Лукашенка виходило вміло лавірувати між Росією і Заходом, отримуючи дешеві енергоресурси від РФ.

Нагадаємо, що Лукашенко обізвав свою країну і різко схаменувся.

Раніше Hyser повідомив, що в Росії вирішили напасти на Білорусь.

Також Hyser писав, що Путіна і Лукашенка жорстко висміяли в мережі за «хокейні ігри».