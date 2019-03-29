Вчені знайшли останки глибинного монстра: жив 500 млн років тому

Вчені знайшли і показали стародавнього світу «морського монстра» з 18 щупальцями.

Він жив на дні океану 518 млн років тому. Про це пише Фокус.

У китайській провінції Юньнань палеонтологи знайшли скам’янілість желеподібну організму з 18 щупальцями навколо ротового отвору.

Він може бути предком сучасних реброплавів, які для плавання використовують спеціальні «гребінці» з вій. Вії в Daihua sanqiong розташовані на щупальцях. Ймовірно, вони допомагали тварині ловити здобич.

«Коли я вперше побачив скам’янілість, я відразу помітив деякі особливості, характерні для гребневика. На ній збереглися ряди війок і їх легко розгледіти», — говорить автор дослідження Якоб Вінтер.

Викопне також схоже на Dinomischus, яке схоже на квітку, а також на Xianguangia — організм, який вважається предком сучасних морських анемонів.

Нагадаємо, що вчені знайшли в Швейцарії скам’янілості трьох видів риб, які невідомі науці. Знайдені риби належать до роду Eosemionotus, а жили вони в Тріасовому періоді. Автор дослідження заявив, що знайдені останки свідчать про те, що флора землі дуже швидко відновлювалася після глобального вимирання двісті п’ятдесят мільйонів років тому.

Також дослідники знайшли докази життя багатоклітинних набагато раніше очікуваного періоду. Перші багатоклітинні організми жили в морях і вчені вважали, що вони з’явилися лише 600-650 мільйонів років тому. Але ось тепер підтвердилося що вони були не праві.

В Габоні палеонтологи виявили останки найдавніших багатоклітинних живих істот, що жили в морях приблизно 2,1 мільярда років тому. Вчені вважають, що життя могла з’явитися на Землі вже три мільярди років тому, однак перші 2,5 мільярда років свого існування вона провела виключно в одноклеточной формі.

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Відкриття викликало масу суперечок. Деякі списували все на звичайність бактерій і їх форму, інші на неправильність проведених досліджень. Були і такі що все заперечували, однак тепер це підтверджений факт. За наступні роки вони знайшли кілька нових відбитків різних імовірно «багатоклітинних» істот, схожих за формою на нитки і листообразные структури.

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