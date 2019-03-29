Експерти розповіли, як захистити волосся від сонця: корисні поради

Перше весняне сонечко вже з’являється і всім представницям жіночої статі пора подбати про своїх волоссі заздалегідь і вжити необхідні заходи.

Не секрет, що прямі сонячні промені дуже шкідливі для здоров’я волосся, пише Политека.

Яскраве сонце сушить їх, вони змінюють свій відтінок і вигоряють.

Найбільше пощастило брюнеткам, адже в темному волоссі міститься еумеланін, який захищає їх від згубного впливу сонячних променів. Але тим не менш сонячне світло надає їм непривабливий жовтий відтінок.

В магазинах косметики можна знайти безліч сонцезахисних засобів. Найчастіше такі засоби випускаються у вигляді спреїв. Окропивши волосся такими засобами можна створити тонку невидиму захисну плівку на поверхні волосків. Така плівка врятує волоски від пересихання та інших проблем, які можуть з’явитися з-за впливу сонця.

Тим жінкам, у яких волосся і без сонця дуже сухі, рекомендується використовувати косметичні масла або які-небудь засоби, що містять такі олії. Ці кошти допоможуть уникнути надмірного пересихання і так вже сухого волосся. Є у продажу і спеціальні шампуні, які створюють на волоссі плівку, яка захищає волосся від УФ-променів.

Жінки, які не хочуть витрачати гроші на дорогу захисну косметику, можуть скористатися народними засобами. Хорошу захист можна створити, сполоснувши після миття (або просто перед виходом на прогулянку) волосся соком цілого лимона, розведеним 250мл води. У розчин можна додати також оцет (яблучний). Таке домашнє засіб не тільки захистить волосся від сонця, але і зробить їх гладким і блискучим.

Meizu готується до презентації флагманського смартфона: що відомо про новинку

Технології

Нагадаємо, що вчені з Сінгапуру створили електронний шкірний покрив з властивістю самозаживления, схожий з епідермісом медузи. Таку шкіру фахівці пропонують використовувати у виробництві водостійких сенсорних екранів і м’яких роботів.

На розробку електронної шкіри співробітники Національного університету Сінгапуру університету Цінхуа і Каліфорнійського університету витратили трохи більше року. За словами вчених, на створення унікального шкірного покриву, вони надихалися безхребетними тваринами.

Один з провідних розробників, професор Бенджамін Ти, до створення електронних оболонок приступив ще в 2012 році. В той же час його команді вдалося створити перші самовідновлюються електронні датчики шкіри. Це властивість їм надав гель, до складу якого входять полімери і іонна рідина з підвищеним вмістом фтору.

При вступі у взаємодію полімерної мережі з іонною рідиною, то між ними виникає высокообратная іонно-дипольна реакція. Завдяки їй з’являється властивість самозаживления.

Раніше Hyser писав про те, що ведучий поклав собі волосся плювком під час прямого ефіру.

Також Hyser повідомляв, що Кейт Міддлтон дорікнули в недоглянутості: сиве волосся і погана шкіра.

Нагадаємо, дієтологи назвали звички, які крадуть молодість.