Citroen показав новий бюджетний седан: все найцікавіше знаходиться всередині

У Мережі з’явилися шпигунські фото оновленого седана Citroen C4L.

Презентація була підготовлена для китайського ринку. Про це пише «autocentre».

Недавно автовиробник повністю розкрив модель, яка отримала неоднозначні зміни. Зовні автомобіль виглядає так само, як і до оновлення. Але це не проблема для тих, кого влаштовує дизайн.

Всі зміни зосереджені всередині, в інтер’єрі. Він повністю новий — рульове колесо, передня панель, комбінація приладів, дверні карти. Навіть екран інформаційно-розважальної системи збільшили з 7 до 9 дюймів. А також додали двоколірний варіант обробки.

Змінився блок управління кліматичною установкою і багато інші перемикачі. З технічної точки зору також обійшлося без одкровень. У моторній гамі залишилися колишні мотори — турбовані трициліндровий (1,2 л, 136 л. с.) і чотирициліндровий (1,6 л, 167 к. с.).

Також момпания Сitroen здивувала новинкою в сфері автомобільної індустрії новим электрокаромдля водіння якого не потрібні права. Маленька низькоросла модель класифікується, як мопед. Так, за кермо мініатюрної машини можуть сідати діти, яким виповнилося 14 років.

Електрокар називається Citroen Ami One. Його довжина становить 1,5 м в довжину і 1,5 м завширшки. Розганяється автомобіль до 45 км/год, а запас ходу на одному заряді — 100 км. Заряджається EV від громадського чарджера за дві години.

А ось придбати Citroen Ami One не вийде — передбачається, що машину можна буде взяти в каршерінг до п’яти годин, орендувати терміном до п’яти місяців, або придбати в лізинг на п’ять років.

Meizu готується до презентації флагманського смартфона: що відомо про новинку

Технології

Нагадаємо, дебютантка літа нинішнього року Mazda 6 2018, стала претендентом на перемогу в акції «Автомобіль року в Україні». Mazda 6 потрапила в Топ-3 самих безпечних авто 2018 року в категорії великий сімейний автомобіль, поступившись лише Audi A6.

До речі, днями також була випадково засвічена нова Toyota Hiace. А компанія Ford опублікувала знімки своєї новинки в класі хетчбеків. Серед інших новинок цього року – Ford Kuga, електрична Honda Urban EV, абсолютно новий хетчбек Skoda Scala.

Нагадаємо, що в Україні продадуть з молотка ексклюзивний Bentley.

Раніше Hyser повідомив, що Honda показала новий бюджетник з мотором від Civic.

Також Hyser писав, що фахівці склали рейтинг найбільш ненадійних автомобілів.