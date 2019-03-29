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В Мережі опублікували фото військових з котами: брали участь у бойових діях

29.03.2019

На фронті завжди знайдеться місце для цих милих тварин.

Всі знають про собак на війні, але і без кішок справа не обійшлося. Вперше кішки брали участь у військових діях дві з половиною тисячі років тому, під час війни персів з древніми єгиптянами. У Стародавньому Єгипті кішка вважалася священною твариною, і якщо єгиптянин вбивав кішку, хай навіть при вимушених обставин, його засуджували до смерті, повідомляє Хроніка.інфо.

Ось перси і вирішили використовувати кішок в якості щитів або лат. Під час атак на ворога воїни царя Камбіза всього-навсього несли кішок на руках, і єгиптяни нічого не могли вдіяти, оскільки боялися випадково поранити або вбити священна тварина. Перси легко просувалися вперед, і єгиптяни не могли перешкодити їм. Незважаючи на військові невдачі Стародавнього Єгипту, єгиптяни залишилися непохитні в поклонінні кішкам.

 

А майже через 100 років Геродот розповідав, що під час пожежі ніхто не займався гасінням вогню, всі були зайняті порятунком кішок. Люди вишикувалися ланцюжком, щоб перешкодити охоплена панікою кішці стрибнути у вогонь. Зрозуміло, чому перси взяли її собі в союзники на час війни з Єгиптом.

Раніше повідомлялося, що дворова кішка, яка живе біля магазину, почала нападати на що проходять повз неї чоловіків і собак. При цьому тварина не обходило жінок і дітей.

Незвичайна поведінка тварини зафіксувала камера відеоспостереження біля магазину. Кішка цілеспрямовано накидалася на чоловіків і собак, що проходить повз неї. При цьому на жінок і дітей тварина ніяк не реагувало.

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Місцеві жителі, які підгодовують кішку, розповіли, що зазвичай вона веде себе дуже спокійно. Нещодавно у неї народилися кошенята і, можливо, таким чином вона хоче захистити їх від сторонніх.

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«Це не агресивна кішка, але через кошенят вона так себе веде. Взагалі це дуже гарна кішка. Можливо її хтось образив», — розповів чоловік, що живе по сусідству.

Нагадаємо, що кіт і лисиця побилися через сосиски.

Раніше Hyser повідомляв, що чиновник вимагав «звільнення» кота й позбувся роботи.

Також Hyser писав, що в Харкові кот-таксист працює зі своїм господарем.

 

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