В Мережі опублікували фото військових з котами: брали участь у бойових діях

На фронті завжди знайдеться місце для цих милих тварин.

Всі знають про собак на війні, але і без кішок справа не обійшлося. Вперше кішки брали участь у військових діях дві з половиною тисячі років тому, під час війни персів з древніми єгиптянами. У Стародавньому Єгипті кішка вважалася священною твариною, і якщо єгиптянин вбивав кішку, хай навіть при вимушених обставин, його засуджували до смерті, повідомляє Хроніка.інфо.

Ось перси і вирішили використовувати кішок в якості щитів або лат. Під час атак на ворога воїни царя Камбіза всього-навсього несли кішок на руках, і єгиптяни нічого не могли вдіяти, оскільки боялися випадково поранити або вбити священна тварина. Перси легко просувалися вперед, і єгиптяни не могли перешкодити їм. Незважаючи на військові невдачі Стародавнього Єгипту, єгиптяни залишилися непохитні в поклонінні кішкам.

А майже через 100 років Геродот розповідав, що під час пожежі ніхто не займався гасінням вогню, всі були зайняті порятунком кішок. Люди вишикувалися ланцюжком, щоб перешкодити охоплена панікою кішці стрибнути у вогонь. Зрозуміло, чому перси взяли її собі в союзники на час війни з Єгиптом.

Раніше повідомлялося, що дворова кішка, яка живе біля магазину, почала нападати на що проходять повз неї чоловіків і собак. При цьому тварина не обходило жінок і дітей.

Незвичайна поведінка тварини зафіксувала камера відеоспостереження біля магазину. Кішка цілеспрямовано накидалася на чоловіків і собак, що проходить повз неї. При цьому на жінок і дітей тварина ніяк не реагувало.

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Місцеві жителі, які підгодовують кішку, розповіли, що зазвичай вона веде себе дуже спокійно. Нещодавно у неї народилися кошенята і, можливо, таким чином вона хоче захистити їх від сторонніх.

«Це не агресивна кішка, але через кошенят вона так себе веде. Взагалі це дуже гарна кішка. Можливо її хтось образив», — розповів чоловік, що живе по сусідству.

Нагадаємо, що кіт і лисиця побилися через сосиски.

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