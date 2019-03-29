Бразилія наполягає на виведенні російських військових з Венесуели

Міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу заявив, що Росія повинна вивести своїх військових з Венесуели, якщо вони прибули туди для підтримки президента Ніколаса Мадуро. За його словами, підтримка голови Боліваріанської Республіки тільки погіршить соціально-економічну кризу в країні.

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Наслідком цього буде ще більша трагедія для Венесуели, ще більше людей будуть голодувати і бігти з країни. Будь-які обставини, що сприяють страждань венесуельського народу, повинні бути усунені, — заявив Араужу в інтерв’ю агентству Reuters.

Глава бразильського Мзс додав, що керівництво його країни хотіла б обговорити венесуельський криза з Росією та КНР у двосторонньому форматі. У Бразилії хочуть переконати Москву і Пекін в тому, що мирний перехід влади у Венесуелі відповідає в тому числі і їх інтересам. Особливо, якщо враховувати, що Каракас є великим виробником нафти.

На думку Араужу, криза у Венесуелі можна подолати лише шляхом проведення виборів тимчасовим урядом на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Раніше News.ru повідомляв, що Сполучені Штати Америки готові розглянути всі варіанти дій, спрямованих на те, щоб представники Російської Федерації покинули Венесуели. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Американська доктрина Монро проголошує право Вашингтона на особливі інтереси в галузі національної безпеки в Північній і Південній Америці.