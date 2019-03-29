«Бояться амбразури вилізти»: окупанти скаржаться на високоточну зброю ЗСУ

Російсько-окупаційні війська на Донбасі несуть серйозні втрати із-за того, що українська армія використовує нові види високоточного озброєння. Про це повідомляє «Інформаційний опір».







«В останні місяці російські окупанти на Донбасі понесли відчутні втрати. Це стало можливо завдяки новим видам озброєнь, які потрапили в розпорядження української армії», — наголошується в повідомленні.



Група «Інформаційне опір» оприлюднила радіоперехоплення розмови одного з бойовиків зі своїм фашистським подільником, в якому той емоційно, з використанням ненормативної лексики, описує ситуацію на фронті.

З діалогу видно злість терористів на російські телеканали, «які досі розповідають, що ВСУ воюють «металобрухтом», що не відповідає дійсності. «Давно вже вони металобрухтом не воюють! Їм вже поставили і електроніку, в Росії такого немає», — говорить російський окупант. За його словами, «наші» вже бояться амбразури вилізти».

Обережно, аудіо містить російську «духовну» лексику!

