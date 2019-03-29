Коломойського внесли в базу сайту «Миротворець»

Причиною появи профілю Коломойського в цьому проекті зазначено наступне: «Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн. Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні. Маніпуляція суспільно-значимою інформацією. Організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі».



В профілі бізнесмена міститься інформація про те, що він — олігарх, бізнесмен-мільярдер, засновник промислово-фінансової групи «Приват», що контролює найбільшу в Україні медіагрупи «1+1 медіа».



Як зазначається, з 1995 року Коломойський має громадянство Ізраїлю та Кіпру. На сайті також наводиться його біографія з відкритих джерел.



«Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», — йдеться в повідомленні.



Джерело