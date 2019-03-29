Юрособа в Україні можна буде зареєструвати онлайн за три хвилини

Кабмін затвердив постанову від Мінекономрозвитку – воно спрощує життя підприємцям відразу в декількох аспектах. Найцікавіше – це онлайн-реєстрація ТОВ та можливість для банків отримувати інформацію про платоспроможності юросіб через держреєстри.



Що нового



Чиновники обіцяють, що ТОВ можна буде зареєструвати онлайн протягом трьох хвилин. Варіанти статуту та всі інші документи система згенерує в онлайні автоматично, для реєстрації достатньо буде відповісти на декілька простих питань.



З інших давно назрілих нововведень – банки та фінансові організації нарешті зможуть отримувати інформацію про осіб, які звертаються за кредитами, з державних реєстрів. Яку саме інформацію отримають банки, в постанові не йдеться.



Ще спроститься отримання поштових адрес для новобудов, а фірми-імпортери автозапчастин зможуть ввозити в Україну автозапчастини без додаткових дозволів, якщо у них є сертифікати типу і якості запчастин, видані в країнах ЄС.



Як було раніше



Раніше всі ці питання потрібно було вирішувати на місцевому рівні, що часто приводило до зловживань, багато процеси не були чітко прописані в законодавстві.



Наприклад, Кабмін дозволив банкам і фінансовим установам отримувати інформацію з державних реєстрів щодо одержувачів кредитів. До цього банки не могли отримати таку інформацію, що ускладнювало розуміння, чи зможе людина виплатити кредит, і створювало накопичення проблемних заборгованостей.



Крім того, уряд дозволив вільно ввозити в країну автомобільні запчастини. Раніше для цього потрібно було отримати сертифікати виключно від українських держорганів.



А для реєстрації ТОВ необхідно було обов’язково з’явитися у держреєстратора особисто або через довірених осіб Отримати готовий адреса для об’єкта будівництва можна було тільки через органи місцевої влади, що часто призводило до затягування процесу, вимогу хабарів та інших неприємних наслідків.



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