Влада Башкирії мають намір підтримати студентів-медиків з небагатих сімей

Т.в.о. голови республіки зробив відповідну заяву під час прес-підходу в Конгрес-холі «Торатау». Хабіров повідомив, що влада Башкирії розглядають можливість фінансування отримання вищої освіти для випускників медколледжей, щоб підтримати студентів з небагатих сімей республіки, повідомляє сайт Newsbash.ru.

Багато випускників медучилищ відразу йдуть працювати, підсумував Радій Хабіров. Найчастіше це студенти їх небагатих сімей. У них є потенціал для отримання вищої освіти, але немає коштів для оплати навчання й проживання. Тому влада Башкирії розглядають проект фінансування навчання для таких студентів в Уфі.

Т.в.о. голови РБ також розраховує на те, що в структурі освіти на федеральному рівні відбудуться зміни. Наприклад, студенти медучилищ зараз зараховуються на перший курс внз, хоча володіють знаннями, числяться у програмі установи. Хабіров пропонує, щоб студенти, що закінчили медичні коледжі, надходили на другий або третій курс, що дозволить їм скоротити витрати на навчання і час, необхідний для отримання вищої освіти.

Хабіров запропонував вирішення проблеми нестачі співробітників в лікарнях і поліклініках районів. Для цього глави муніципалітету повинні ввести для студентів медичних коледжів і університетів заходи матеріальної підтримки. Т.в.о. глави Башкирії пообіцяв компенсувати витрачені кошти з бюджету республіки.