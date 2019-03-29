Башкирія і Киргизія підписали низку угод про співпрацю

27 березня, в Бішкеку підписано угоду між Урядом Башкирії і Урядом Киргизії про співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній, гуманітарній, екологічній та культурній сферах. Підписи під документом поставили т.в.о. Голови РБ Радій Хабіров і міністр економіки Киргизії Олег Панкратов, повідомляє сайт Newsbash.ru.

Угода спрямована на підтримку і розвиток взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва, інноваційної, інвестиційної діяльності та бізнесу, а також взаємодії в екологічній, гуманітарній і культурній областях. Документ також передбачає обмін делегаціями, участь у спільних конгрессно-виставкових заходах.

Церемонія підписання відбулася під час ділового сніданку міністра економічного розвитку Росії Максима Орєшкіна та міністра економіки Киргизії Олега Панкратова з керівниками регіонів і компаній в рамках VIII російсько-киргизького міжрегіональної конференції «Нові горизонти стратегічного партнерства та інтеграції».