У Башкирії “Єдина Росія” висунула 4 претендентів на посаду Глави Республіки

27 березня, почалося попереднє голосування для висунення кандидатур на посаду Глави Республіки. «Єдина Росія» на засіданні Президії регіонального політради партії запропонувала висунути наступних претендентів: Радія Хабірова, Заріфа Байгускарова, депутата Держдуми РФ Бориса Бєляєва, голову Кумертау, Ляйсан Миколаєву, голови регіонального відділення «Опори Росії».

Остаточну відповідь на питання, хто буде претендувати від партії на такий високий пост, стане відомий до 20 червня на спеціальній конференції. До цього часу претенденти повинні будуть проводити зустрічі з жителями і представляти свою програму та ідеї, повідомляє сайт Newsbash.ru.

— Відкрите спілкування з виборцями, довірчий діалог і прямий контакт – це ті принципи, якими повинен керуватися будь-який, хто хоче серйозно займатися політичною діяльністю. Тільки той, хто виграє праймеріз, зможе стати кандидатом, — зазначив керівник адміністрації Глави Республіки Олександр Сидякін.