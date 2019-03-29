Ескадра НАТО увійшла в Чорне море, бойові кораблі мчать до Одесі: що відбувається

На час виборів президента України НАТО направило до наших берегів військову групу.

Бойові кораблі Альянсу пройшли протоки Дарданелли і Босфор і увійшли в Чорне море, передає «Кореспондент».

У складі ескадри кілька фрегатів: «Торонто» ВМС Канади (FFH 333), «Эвертсен» ВМС Нідерландів (F-805) і «Санта Марія» від Іспанії (F-81). Також кораблі супроводжує турецький фрегат «Гелиболу».

Фрегат НАТО проходить Босфор і заходить в Чорне море

Ескадра повним складом направляється до одеси.

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Повідомляється, що вони повинні прибути 1 квітня. Кораблі візьмуть участь у навчаннях «Морський щит» разом з українськими та грузинськими партнерами.

З 21 березня у водах Чорного моря також знаходиться тральщик ВМС Франції Capricorne, який залишиться до 2 квітня.

Моніторингова група проекту «Майдану закордонних справ» і «Міжнародного інституту Чорноморських стратегічних досліджень» повідомила, що кораблі 2-й постійної середземноморської військово-морської групи НАТО SNMG2 будуть перебувати у Чорному морі під час виборів президента України.

Турецьке інформаційне агентство Demirören Haber Ajansı опублікувало вражаюче відео групи кораблів НАТО, що проходить Босфор.

NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi Istanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz’e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf

— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 березня 2019 р.

У Москві вже висловили стурбованість маневрами НАТО, в російських ЗМІ з’явилися традиційні повідомлення про «нагнітанні напруженої обстановки в регіоні».

За словами військового аналітика, капітана 1 рангу запасу Василя Дандыкина, «такої різнобічної і різнорідної ескадри Альянсу в Чорному морі ще не було».

З початку 2019 року американські есмінці вже двічі заходили в чорноморську акваторію. В останній раз це відбулося в лютому, коли в морський торговельний порт Одеси зайшов ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук». На його борту пройшла зустріч спецпредставника США Курта Волкера і чинного президента Петра Порошенка.

У 2014 році під час виборів президента України в Чорному морі знаходилися: великий розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome (A759) і ракетний крейсер 6-го флоту США Vella Gulf (CG72).

Нагадаємо, в США припускають, що Путін готує захоплення ще одного регіону України.

Як повідомляв Hyser, ВСУ привели в повну боєготовність, Луценко попередив про російські ракети під Одесою.

Також Hyser писав, що Bloomberg зробив різку заяву про Україну перед виборами.