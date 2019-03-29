Дієтолог розповіла про користь зелених продуктів: найнеобхідніші

Ці продукти допоможуть очистити організм від токсичних речовин.

Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська, пише «unian».

Для детоксикації печінки, що дозволяє очистити організм від токсичних речовин, корисно вживати зелені продукти, а також хрестоцвіті: різні види капусти, зокрема, брокколі, редьку, руколу.

Ці продукти підвищують ресурс здоров’я, а також дозволяють всім іншим клітинам працювати в спокійному режимі, а не на межі виснаження. Експерт підкреслила, що також важливі горіхи, адже вони містять багато цінних жирів, корисних для нашого мозку і судин.

За її словами, до таких продуктів також відносяться ягоди, що містять унікальні речовини — поліфеноли, які захищають мозок від старіння і від таких невиліковних захворювань, як, наприклад, хвороба Альцгеймера і Паркінсона.

«Не тільки продукти, але і режим харчування має значення для молодого виду в пристойному віці. Це — дво – або триразовий режим харчування, відсутність перекусів і відмова від наедания перед сном (за два-три-чотири години до сну, щоб сон був міцним, а їжа не пошкоджувала наші мітохондрії, тому що нині існує велика кількість мітохондріальних захворювань, зумовлені збоями в роботі мітохондрій — найдрібніших структур в кожній клітині організму)», — додала Скиталінська.

Бадьорість, в тому числі на роботі залежить від багатьох факторів, однак один з головних – це раціон харчування. Деякі продукти можуть спровокувати виснаження організму. При зловживанні кави замість бажаної бадьорості можна отримати головний біль та виснаження. Кофеїн змушує серце битися в прискореному темпі і звужує судини, але разом з тим організм швидше виснажується.

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Технології

Хоча ці тропічні фрукти і мають високу поживну цінність, але їх вживання краще обмежити. Амінокислота, яка міститься в бананах триптофан виробляє мелатонін – гормон сну. Магній, який також міститься в цих жовтих плодах розслабляє м’язи, а надмірне вживання бананів може викликати сонливість.

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