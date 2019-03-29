В Австралії озеро змінило колір на рожевий: дивне явище

Озеро в австралійському місті Мельбурн стало рожевим.

Під впливом природних чинників воно змінює колір кілька разів в рік, повідомляє «theБабель».

Експерти кажуть, що такі зміни відбуваються через водоростей, що ростуть на дні. З-за високих температур, сонячного світла і низького рівня опадів червоні водорості виробляють ферменти. Тільки після того, як температура знижується, і поновлюються дощі, озеро знову стає блакитним. Тому щоб встигнути улицезреть цю красу, потрібно враховувати погодні умови.

«Ми спеціально поїхали в Мельбурн, щоб побачити рожеве озеро. На жаль, воно було вже зовсім не рожевим, а виглядало так само, як і будь-яке інше», — поділився своїм розчаруванням один з туристів з Німеччини.

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Наголошується, що подібні зміни спостерігаються в кількох озерах у різних куточках світу. Серед них — Лагуна в мексиканській селищі Лас-Колорадас, мілководне солоне озеро Лагуна Колорадо на південно-заході пустелі Альтіплано в Болівії, озера в американському штаті Юта, а також солоні озера в іспанському містечку Торревьеха. В Австралії ще є дві водойми, змінюють колір: озеро Хильер на острові Мідл і Лагуна Хатт на заході Австралії.

Раніше повідомлялося, що в Україні знайшли пустелю, яку створили прибульці в якості посадкового майданчика.

Мова йде про Олешківських пісках в Херсонській області. Як ні дивно, вони є однією з найбільших пустель в Європі. Вони з’явилися несподівано і відносно недавно. Існує кілька припущень, як ці пустелі були утворені.

Перша версія — поява великої рогатої худоби, який завозив туди російський барон 18-19 століттях. Тварини просто знищили всю рослинність.

Друга версія базується на зміщення русла Дніпра, що цілком має місце бути. А третя – це інопланетне походження. Деякі уфологи припускають, що саме тут в Олешківських пісках був інопланетний аеродром.

Нагадаємо, фотограф опублікував дивовижні знімки Землі з повітря.

Як повідомляв Hyser, астрономи знайшли на Марсі предмет невідомого походження.

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