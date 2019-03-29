Росія переслідувала фрегати НАТО в Чорному морі

Вчора, 28 березня, в Чорне море увійшла військово-морська угруповання НАТО.

В її складі голландський флагманський есмінець Evertsen; фрегати – канадський Toronto, іспанська Santa Maria, болгарський Drazki, румунська Regele Ferdinand і турецький Yildirim, а також допоміжне судно ВМС Франції “Вар”.

“Сили і засоби Чорноморського флоту взяли на супровід увійшла в акваторію Чорного моря групу кораблів НАТО у складі фрегатів Нідерландів, Канади, Болгарії, Румунії та Іспанії. Спостереження за діями військових кораблів НАТО здійснюється кораблями ВМФ Росії “Іван Хурса” і “Василь Биків”, – заявили в Національному центрі управління обороною Росії.