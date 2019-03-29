Коломойський назвав винного в захопленні українських моряків

Український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю заявив, що президент України Петро Порошенко винен у тому, що були захоплені в полон українські моряки під час нападу спецназу РФ в нейтральних водах Керченкого протоки.

Він (Петро Порошенко — ред.) створює нові конфліктні ситуації, такі як в Керченській протоці.

«А як Порошенко протистоїть Путіну? Ми бачимо «чудові» результати цього протистояння — Крим втрачено, Донбасу немає, нескінченна війна… Світу ми не бачимо і він не належить… Порошенко створює нові конфліктні ситуації, провокації, як у Керченській протоці. І розповідати, що це росіяни зробили… росіяни Нічого там не зробили. Ми самі створили провокаційну ситуацію і відправили 23 або 24 людини в полон. Як він протистоїть Путіну? Де? І де результати цього протистояння?», — заявив олігарх Коломойський.