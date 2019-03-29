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У США В результаті ДТП загинули британські рок-музиканти

29.03.2019

В США в результате ДТП погибли британские рок-музыкантыОбидва учасника групи загинули на місці.

Британські музиканти з рок-групи Her’s загинули в автокатастрофі під час гастролей по США.

Представники лейблу ліверпульських артистів підтвердили їх смерть. ДТП сталося в Каліфорнії. Музиканти Стівен Фіцпатрік і Одун Ладинг їхали на концерт до міста Санта-Ана з Арізони.

Разом з учасниками групи також загинув їх тур-менеджер Тревор Энгельбрексон.

Музиканти познайомилися в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, у 2017 році вони випустили свій перший альбом.

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