У США В результаті ДТП загинули британські рок-музиканти

Обидва учасника групи загинули на місці.

Британські музиканти з рок-групи Her’s загинули в автокатастрофі під час гастролей по США.

Представники лейблу ліверпульських артистів підтвердили їх смерть. ДТП сталося в Каліфорнії. Музиканти Стівен Фіцпатрік і Одун Ладинг їхали на концерт до міста Санта-Ана з Арізони.

Разом з учасниками групи також загинув їх тур-менеджер Тревор Энгельбрексон.

Музиканти познайомилися в Ліверпульському інституті виконавських мистецтв, у 2017 році вони випустили свій перший альбом.