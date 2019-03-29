Молода киянка потрапила на продаж дівчат в ОАЕ

В аеропорту Бориспіль під Києвом поліцейські затримали киянку, яка з двома дівчатами хотіла вилетіти в Об’єднані Арабські Емірати.

25-річна жінка перебувала в змові з невідомою людиною з ОАЕ, тому після прибуття обох дівчат чекало сексуальне рабство.

Затримання провели працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Як зазначив виконуючий обов’язки начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олексій Гаврилюк, 25-річна киянка є співучасницею невідомого організатора, який постійно живе в арабській країні. Саме вони у форматі відеозв’язку відбирали кандидаток і організовували їх переліт за кордон.

За словами правоохоронців, зловмисники дівчатам обіцяли роботу в нічних клубах або готелях. Насправді їх замикали в приватному будинку і змушували надавати сексуальні послуги. Копи затримали злочинницю як раз з двома такими дівчатами, кожній з яких було від 25 до 30 років.

За свою участь у злочинній схемі киянка отримувала від 500 доларів за кожну знайдену дівчину. Відповідно, в її завдання входило підбір та вербування дівчат. Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі згідно зі статтею 149 (торгівля людьми) КК України.