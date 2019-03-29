«Щоб Путін сказав: «Бл*дь!» Соколова дала українцям рада з виборів

На виборах президента українці повинні проголосувати так, щоб у Володимира Путіна почалася істерика вже вранці після оголошення результатів.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі свого шоу «Вечір з Яніною Соколовою» на YouTube.

«Не важливо, за кого ви проголосуєте 31 березня. Важливо, щоб 1 квітня Путін сказав: «Бл*дь, бл*дь, як вони мене за*бали! Чому вони постійно голосують за того, хто мені не подобається?! У мене газ, нафту, ракети, одне яєчко, у мене ракети, розумієте?!» — яскраво висміяла вона лідера країни-агресора.