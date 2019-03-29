Польща і Словаччина «полюють» на українських лікарів, — Порошенко

Медикам в Україні будуть створені належні умови, і буде зроблено все, щоб ті лікарі, які вже виїхали на роботу за кордон, повернулися.

Про це заявив президент Петро Порошенко на форумі медиків Львівщини, повідомили в Адміністрації глави держави.

«Ми за вас боремося. Ми вас нікому не віддамо. І ми зробимо все можливе, щоб і лікарі, які виїхали — повернулися», — сказав він.

За словами Порошенка, в тому, що українські лікарі — кращі його переконує «полювання», яка ведеться на наших лікарів з боку Польщі, Словаччини.

«А те, що у нас вміють надавати ці послуги, то, що у нас найкращі лікарів — в цьому мене переконує і та „полювання“, яке ведеться на наших лікарів з боку Польщі, Словаччини. Їм вже не потрібно нічого переподтверждать, то здавати … Тому що якщо є український лікар — це як знак якості», — зазначив президент.

Разом з тим Глава держави запевнив, що медичну реформу в Україні будуть продовжувати, і лікарям будуть створені належні умови для роботи.

Також президент підкреслив, що в рамках медичної реформи було заплановано і підвищення заробітної плати та престижу праці лікаря. «Я багато їжджу по регіонах. І на сьогоднішній день бачу медичного працівника, який отримує до 7-9 тис. грн. Лікаря, який має 2-2,5 тисяч пацієнтів і отримує зарплату 15 тис. і 17 тис., і 19 тис. грн. Це є те, чого я хотів досягти», — сказав Порошенко.

Також він зазначив, що частиною медичної реформи є реформа сільської медицини, тому дуже важливо мати можливість надавати якісні медичні послуги на селі. Для цього сільська амбулаторія повинна бути забезпечена необхідним обладнанням, автомобілем. Крім того, для найбільш якісного надання медичної допомоги пацієнтам в сільській амбулаторії повинен бути широкосмуговий швидкісний Інтернет, що дасть можливість використовувати всі переваги телемедицини та отримувати консультації лікарів профільних, спеціалізованих медичних центрів в районі, області або в столиці.