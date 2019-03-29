Повінь – зміна системи

Menu
Close

Авіакатастрофа в Ефіопії: поданий перший позов проти Boeing

29.03.2019

Авиакатастрофа в Эфиопии: подан первый иск против BoeingПозов був поданий в США.

У четвер, 28 березня, у федеральний суд США був поданий перший позов проти корпорації Boeing із-за краху 10 березня лайнера Ethiopian Airlines, в результаті якого загинули 157 осіб.

Позов був поданий у федеральний суд Чикаго сім’єю Джексона Мусони, громадянина Руанди, який стверджує, що Boeing, який виробляє, неправильно розробив автоматизовану систему керування польотом для лайнери 737 MAX.

У самій корпорації Boeing заявили, що поки не можуть коментувати цей позов.

“Ми працюємо з владою для оцінки нової інформації по мірі її появи”, -заявив представник корпорації, додавши, що всі запити про триваюче розслідування повинні направлятися в слідчі органи.

Читайте також:   Радянська школа: чемпіон Іспанії з вищого пілотажу літає на Су-31
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *