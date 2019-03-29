У СБУ заявили про розкриття угруповань “УПА” і “УНА”, якими керували з Росії

Служба безпеки України повідомляє про припинення діяльності “керованого з Росії екстремістського об’єднання”, метою якого є дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

Зазначається, що угруповання координувалося уродженцем РФ Рустамом Ташбаевим, який раніше навчався в Калінінградському вищому військово-морському училищі, а зараз є громадянином США.

Як повідомлялося, у 2015 році Ташбаєва видворили з України з формулюванням “за підривну діяльність”.

У СБУ розповіли, що за завданням російських спецслужб учасники об’єднання повинні були створити воєнізовані формування – “Українську повстанську армію” ( “УПА” з зарубіжної дислокацією) і “Українську національну армію” ( “УНА” – з дислокацією в Україні).

За даними відомства, в Україні процес створення “УНА” очолив місцевий житель Юрій Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Нацполіціі за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягувався до кримінальної відповідальності за заклики до повалення конституційного ладу.

“У серпні 2017 року Заболотного, екс-бійця АТО з Правого сектора, засудили на два роки за екстремістський ролик на YouTube”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довгий час він вів переговори “з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським” про отримання грошової допомоги для екстремістської діяльності.

В СБУ стверджують, що з ініціативи іноземних кураторів в період оголошення воєнного стану в кінці 2018 року керівники “УНА” налагодили збір даних про дислокацію і маршрути пересування підрозділів ЗСУ “з метою здійснення диверсій і зриву мобілізації”.

Повідомляється, що “російський слід” в діяльності організації підтвердився за результатами 16 обшуків в Одесі: двоє затриманих – громадяни РФ і Молдови (з ПМР), а третій – українець, є уродженцем Придністров’я-я”.

Зазначається, вилучені боєприпаси, зброя, військове спорядження, засоби зв’язку і тисяча примірників газет із закликом приєднуватися до діяльності “УНА”.

“Всі спроби розхитати ситуацію в Україні, в тому числі під прикриттям патріотичних гасел, приречені на поразку”, – заявив голова СБУ Василь Грицак.

Повідомляється, що силовики анонсували спільний брифінг СБУ і Генпрокуратури у цій справі.