ЄС надасть на утеплення будинків в Україні 104 мільйони євро

У бюджеті на фінансування Фонду енергоефективності передбачено 1,6 мільярда гривень.

Фінансування програми складе 104 мільйона євро, інформує прес-служба Мінрегіонбуду.

За словами віце-прем’єр-міністра України Геннадій Зубко, в бюджеті на фінансування Фонду енергоефективності передбачено 1,6 мільярда гривень.

«Загальна сума фінансування фонду на рівні 1,5 мільярда гривень, які вже на рахунках фонду. У цьому році закладено в бюджеті 1,6 мільярда гривень та кошти від донорів в розмірі 100 мільйонів євро», — повідомив Зубко.

Він зазначив, що підписана угода дає старт фінансуванню перших 15 проектів в ОСББ. Загальне фінансування 15 проектів становить близько 40 млн грн. За словами Зубка, робота Фонду повинна допомогти Україні відмовитися від імпорту газу протягом трьох років.

«Наші цілі дуже амбітні — енергонезалежність країни, зменшення енергоспоживання у житловому секторі на 50% і щорічне супровід Фондом як мінімум 3 тис. проектів», — додав міністр.

Вартість здійснення програм термомодернізації всіх будівель, включаючи бюджетні установи, — 50 млрд євро, або понад 1,7 трлн грн, а житлового фонду України — 30 млрд євро, або понад 1 трлн грн. Якщо умовно розтягнути час виконання програми на 10 років, то вийде по 100 млрд грн на рік. Однак у 2017 р. у бюджеті було передбачено на це лише 0,4 млрд грн, в 2018-му — 1,8 млрд грн.