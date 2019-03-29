Гройсман визначився з главою митниці

До кінця поточного року та формування нового уряду Володимир Гройсман залишає за собою контроль над митницею. Так, незважаючи на планований конкурс на голову митниці в кулуарах вже все вирішено і переможець відомий, повідомляє видання «ОРД».

«Це домовленість трьох осіб. Порошенко, Яценюка і

самого Гройсмана. За цією угодою, Гройсман, отримав право спустити

керівнику Нацагенства з питань держслужби (НАДС), Костянтина Ващенко

прізвище потрібного йому переможця в конкурсі. Ну а оскільки Ващенко, разом з

частиною НАДС – підконтрольні Яценюку, то без його дозволу вони не стануть

протягувати прем’єрського протеже і Яценюк цю команду вже дав», – зазначає ЗМІ.

Яценюк робить ставки на парламентські вибори восени і об’єднатися з Гройсманом. «А в такому разі Гройсмановский адмінресурс і зібраний ним на митниці кеш буде дуже до речі, а обкатана на виборах президента «сітка» і система роботи «на місцях» можуть дати цілком собі хороший результат у вигляді парламентських крісел», – пише автор матеріалу.

Він також підкреслює, що прем’єру потрібен на митниці тупуватий

виконавець, який буде нещадно обдирати білий бізнес для бюджету, і

паралельно доїти контрабандистів на кеш «для виборів».

«І тут не складно здогадатися, що цією фігурою є

чинний «фунт» по митниці і мною вже тисячу разів описаний Віктор Кривіцький.

Саме прізвище Кривицького Ващенко отримав як єдиного переможця на

«прозорому конкурсі, який відбудеться в середині квітня», – констатує ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кривицький повертає на роботу в митницю люстрированных чиновників.