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Порошенко витратив на виборчу кампанію 415 млн грн, — голова штабу Ковальчук

29.03.2019

Кандидат в президенти України, чинний Глава держави Петро Порошенко витратив на свою виборчу кампанію 415 млн гривень.

Про це повідомив глава виборчого штабу кандидата Віталій Ковальчук.

«На сьогодні з виборчого фонду Петра Порошенка витрачено 415 мільйонів гривень», — сказав Ковальчук.

За його словами, виборча кампанія Порошенка – прозора і фінансується ним самостійно з раніше офіційно задекларованих коштів.

«Такий підхід дає гарантію незалежності президента при прийнятті рішень: немає олігархів, яким він був би зобов’язаний приходом до влади. За ним ніхто не стоїть – ніхто не може смикати його за ниточки», — зазначив Ковальчук.

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